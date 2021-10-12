Теперь "Укрэнерго" будет иметь средства, чтобы рассчитаться с "Гарантированным покупателем", который платит производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Кабинет министров предоставил государственной компании "Укрэнерго" - оператору объединенной энергосистемы страны - государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по "зеленому" тарифу на сумму 22,8 млрд гривен.

Соответствующее постановление №1049 правительство приняло на внеочередном заседании 11 октября.

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Таким образом "Укрэнерго" привлекает кредит путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержания его ликвидности и устойчивости работы.

"Министерству энергетики вместе с частным акционерным обществом "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и государственным предприятием "Гарантированный покупатель" обеспечить направление средств по заимствованиям на погашение задолженности, возникшей по договорам о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу, заключенных государственным предприятием "Гарантированный покупатель" с производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф", - говорится в распоряжении.

"Укрэнерго" и кредитные договора:

В начале января 2021 года "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед госпредприятием "Гарантированный покупатель", которое рассчитывается с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Согласно данным "Гарантированного покупателя" на 1 октября задолженность "Укрэнерго" перед компанией за 2021 год составила 13,1 млрд грн. Задолженность за 2020 год - 11,6 млрд грн.

Автор: Анна Бредихина