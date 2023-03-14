Евросоюз постепенно будет отказываться от использования газа в производстве электроэнергии.

Европейский Союз работает над тщательной реформой своего рынка электроэнергии, чтобы защитить граждан от внезапных скачков цен, ускорить использование возобновляемых источников энергии и сделать ЕС более энергонезависимым.

План, утвержденный Еврокомиссией во вторник, направлен на постепенный отказ от использования газа в производстве электроэнергии после того, как нестабильные цены, вызванные вторжением России в Украину, ухудшили финансовое положение миллионов людей в 27 странах ЕС. Об этом пишет Associated Press.

Это лишь часть целого пакета мер ЕС для смягчения удара энергетического кризиса, с которым столкнулся блок.

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Планы Еврокомиссии теперь будут оценены Европарламентом и государствами-членами, прежде чем их можно будет превратить в серию законов, процесс, который займет не менее нескольких месяцев.

"Я действительно верю, что парламент и (государства-члены) готовы рассматривать это как приоритет. Это означает, что некоторые части этого предложения могут... помочь нам уже в следующем году", - сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Энергетика в ЕС

Как сообщал УНИАН, в феврале глава комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой заявил, что в рамках Энергетической стратегии Евросоюз намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники энергии.

В марте руководство Европейского Союза достигло политической договоренности по поводу резкого сокращения энергопотребления. С 2024 по 2030 год страны ЕС должны будут ежегодно сокращать конечное энергопотребление в среднем на 1,49% и постепенно выйти на показатель в 1,9% к концу 2030-го.

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