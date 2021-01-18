Большая часть украинской тепловой генерации находится в управлении частного энергомонополиста, который и должен поддерживать складские запасы угля на уровне, определенном Минэнерго.

Согласно утвержденному Минэнерго графику, складские запасы угля по состоянию на середину января у ТЭС и ТЭЦ должны составлять 1,079 млн т., по факту имеется на 338 тыс. т. меньше.

Стабильность объединенной энергосистемы Украины на пике зимних холодов обеспечивает импорт электроэнергии. Тепловая генерация не поддерживает запасы угля на необходимом уровне. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

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Большая часть украинской тепловой генерации находится в управлении частного энергомонополиста, который и должен поддерживать складские запасы угля на уровне, определенном Минэнерго. Вместе с тем Минэнерго отдает явное предпочтение тепловой генерации при прогнозировании работы объединенной энергосистемы Украины. Уже в нынешнем отопительном сезоне доля ТЭЦ и ТЭС неоднократно превышала долю АЭС в общем объеме производства электроэнергии за сутки.

В таких условиях риски остановки угольных энергоблоков и дефицита мощностей в объединенной энергосистеме угрожающе растут. Альтернативой импорта электроэнергии станет возвращение веерных отключений от энергоснабжения целых областей – как это практиковалось в 1990-е гг.

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Автор: УНИАН