Игорь Орел

Путинская Россия продолжает реализовывать свою стратегическую задачу последних десятилетий – полностью остановить транзит своего газа через Украину.

На этот раз удар был нанесен с южного направления. В начале июля газопровод "Балканский поток", который проходит через Болгарию, Сербию и является ответвлением "Турецкого потока", был присоединен к венгерской газотранспортной системе.

Последние десять лет поставки российского газа через Украину неуклонно падают

Ожидается, что уже с октября этого года Венгрия сможет получать газ по этому направлению в обход Украины, что потенциально означает потерю для нашей газотранспортной системы около 6-8 миллиардов кубометров транзита ежегодно.

Последние десять лет поставки российского газа через Украину неуклонно падают.

Так, в 2012 году транзит газа через Украину снизился до 80 миллиардов кубометров, тогда как в предыдущие годы он ежегодно превышал 100 миллиардов кубометров, за исключением кризисных 2009-2010 годов.

Существенное падение совпало с запуском первой нитки газопровода "Северный поток", соединившего напрямую Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Очередное падение транзита произошло в 2020 году, когда на полную мощность заработал газопровод "Турецкий поток", проходящий по дну Черного моря из России в Турцию.

Украина практически полностью потеряла транзит газа в южном направлении

Из-за этого сегодня Украина практически полностью потеряла транзит газа в южном направлении, за исключением поставок в Молдову.

В итоге транзит газа в 2020 году составил около 56 миллиардов кубометров - рекордно низкий уровень за все годы независимости нашей страны, а в текущем году, как ожидается, вряд ли превысит 45 миллиардов кубометров.

При этом, транзитная мощность украинской газотранспортной системы позволяет ежегодно транспортировать порядка 150 миллиардов кубометров.

Дальнейшее продление "Балканского потока" в Австрию, а также завершение строительства "Северного потока-2" приведут к полному прекращению транзита российского газа через Украину, что обернется потерей около 1,5 миллиарда долларов ежегодных доходов, а также создаст серьезные риски для безопасности нашей страны.

Ведь, лишившись статуса крупнейшего поставщика российского газа в Европу, Украина станет более уязвимой для политических и военных атак России, которая оккупировала часть украинской территории и восемь лет ведет войну против нашей страны.

Однако, время для подготовки к такому сценарию еще есть. Контракт на транзит газа, которым гарантируется ежегодная прокачка минимум 40 миллиардов кубометров, будет действовать до конца 2024 года.

За эти три с половиной года Украине необходимо оптимизировать работу газотранспортной системы. Вряд ли когда-то она еще будет работать на проектном максимуме. Тем временем, ее ежегодная эксплуатация обходится в 1 миллиард долларов.

Без долгосрочного транзитного контракта поддержка инфраструктуры таких колоссальных масштабов становится экономически нецелесообразной.

Нашей стране необходимо как можно скорее привлечь к управлению газотранспортной системой крупные иностранные компании, что укрепит наши позиции в газовом противостоянии с Россией.

За последние десять лет Украина существенно растеряла свои позиции на энергетической карте Европы

Кроме этого, руководство Украины должно активно поднимать на международном уровне вопрос о том, что газовый монополист "Газпром" систематически нарушает европейское энергетическое и антимонопольное законодательство, заняв доминирующее положение в поставках газа в Европу с восточного направления.

Если монополия "газовой дубинки" Кремля будет разрушена, то это позволит загрузить нашу национальную газотранспортную систему газом, например, из стран Центральной Азии или от независимых поставщиков из России.

Также надо активно привлекать европейские компании к использованию украинских газовых хранилищ и развивать собственную добычу газа и производство водорода.

За последние десять лет Украина существенно растеряла свои позиции на энергетической карте Европы.

Пока украинские политики соревновались в популизме, Владимир Путин не жалел десятки миллиардов долларов на проекты обходных маршрутов для поставки природного газа в ЕС - крупнейшего потребителя российских энергоресурсов.

Впрочем, в последние годы наша страна доказала, что способна на равных противостоять агрессивному северному соседу. При своевременном и эффективном реагировании Украину ждут еще многие победы.

Игорь Орел

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