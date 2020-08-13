​​​​​​​Как "Нафтогазу" не закопать отечественную газодобычу

Анна Бредихина

В течение последних лет объемы добыча газа в Украине, к сожалению, стабильно снижаются. Большинство действующих скважин газодобытчики называют «выжатыми лимонами». А программы по освоению новых залежей голубого топлива откладываются или вовсе проваливаются.

Для государства собственная добыча газа является в первую очередь вопросом национальной безопасности, поскольку зависимость Украины от импортных энергоресурсов остается самым уязвимым местом.

Конкурентный рынок газа для населения, открытый 1 августа, станет серьезным испытанием на прочность дочки газового гиганта «Нафтогаз Украины» - государственной компании «Укргазвыдобування», добывающей более двух-третей газа в нашей стране.

«Нафтогаз» для завоевания рынка потребителей может пойти на продажу добытого «Укргазвыдобування» ресурса по заниженным ценам

Есть большая вероятность того, что «Нафтогаз» для завоевания рынка потребителей может пойти на продажу добытого «Укргазвыдобування» ресурса по заниженным ценам. Как следствие, даже в свободном рынке «Нафтогаз», как поставщик, закрепит уже привычный статус монополиста, а добывающая компания окажется в убытке и как следствие без средств на развитие.

К примеру, в июле «Нафтогаз» предложил промышленным потребителям цену на газ на пять-семь процентов ниже рыночной. То есть, вместо того, чтобы получать деньги от продажи газа, компанию «Укргазвыдобування» заставляют торговать своим газом со скидкой. Интересно могли бы, например, частные компании себе такое позволить?

Не секрет, что объем инвестиций в добычу газа напрямую зависит от цены его продажи.

Стоит вспомнить провальную программу «20/20», согласно которой «Укргазвыдобування» должна была в прошлом году выйти на добычу более восемнадцати миллиардов кубов. Кстати, в период действия программы цены на газ находились значительно выше нынешних, что объяснялось необходимостью инвестировать в собственную добычу.

В итоге, компания получила снижение добычи до уровня 15,5 миллиардов кубометров. Топ-менеджмент «Нафтогаза», пожав плечами, предложил просто перевернуть неудачную страницу в биографии компании и двигаться дальше. А часто меняющиеся министры лишь выражали недовольство результатами работы компании.

В связи с этим возникает вопрос: если добыча газа провалилась в условиях полной финансовой и политической поддержки правительства, то, что же с ней будет при их отсутствии?

На это накладывается ежегодное естественное истощение работающих месторождений, а также экономический кризис из-за пандемии коронавируса не прибавляет шансов.

Через пять лет уровень добычи в Украине может сократиться в два раза

По оценкам экспертов, через пять лет уровень добычи в Украине может сократиться в два раза. Таким образом, из тридцати миллиардов кубометров газа потребляемых в стране, отечественная газодобыча сможет покрыть лишь около четверти.

Видимо, руководство «Нафтогаза» вместе с правительством решили положить украинскую газодобычу на алтарь сохранения политического влияния и возможности получать дополнительную прибыль государственным газовым холдингом. Статус монопольного поставщика газа в стране в условиях «конкурентного» рынка компании под силу сохранить только благодаря низким ценам на газ в убыток собственной добывающей компании.

Одним из предохранителей для «Нафтогаза» может стать решение правительства об обязательной продаже компанией «Укргазвыдобування» части добытого ресурса на энергетической бирже, где этот газ могут купить любые трейдеры. Чтобы не только «Нафтогаз» в одиночку распоряжался всем объемом голубого топлива.

На первый взгляд, потребитель только выигрывает, ведь ему предложат дешевый газ.

Но история показывает, что газовая игла страшное оружие, как в геополитике, так и внутри страны. Не трудно догадаться, что как только «Нафтогаз» почувствует, что большая часть потребительского рынка у него на крючке, цены пойдут вверх.

Наибольший пик ценового роста может начаться с 2022 года

На этот год и следующий цены не поднимутся выше тридцати-пятидесяти процентов к уровню текущих цен (что и так немало!). Наибольший пик ценового роста может начаться с 2022 года.

К сожалению, через два-три года спасать национальную газодобычу высокими ценами на газ уже будет поздно.

После провала программы «20/20», каждые полгода «Нафтогаз» корректирует стратегию добычи газа, меняя топ-менеджеров, ответственных за это направление. Последняя представленная под названием «Тризуб», делает ставку не на количество пробуренных скважин, а на рискованные проекты по добыче сланцевого газа в Святогорском месторождении. Еще два направления: сверхглубокое бурение с вероятностью успеха тридцать процентов и освоение черноморского шельфа, также является рискованной стратегией из-за возможной прямой военной агрессии путинской России.

На реализацию этих проектов уже сейчас нужны десятки миллиардов гривен, а результаты (в случае успеха!) будут через три-пять лет. И где компания собирается найти такой капитал, учитывая политику заниженных цен, а главное хочет ли?

Однозначно нельзя допустить, чтобы украинская высокопродуктивная «корова» под название «Укргазвыдобування», которую нужно бережно кормить и развивать, чтобы она много лет приносила продукт, была порезана в один миг.

Если Украина сможет выйти на самостоятельное обеспечение собственным газом, то стоимость ресурса для потребителей может существенно снизится, поскольку не будет необходимости привязываться к ценам на европейских биржах. В конце концов, энергетическая независимость предусмотрена всеми стратегическими планами страны, так пора уже начать реализовывать их.

Анна Бредихина

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