На энергоблоке №2 был проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования.

22 ноября 2020 года в 21 час 7 минут после завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности.

Во время ремонта, длившегося 104 суток, на энергоблоке выполнены запланированные регламентные и сверхрегламентные работы. В частности, проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования. Также выполнены мероприятия, запланированные в рамках реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС.

В настоящее время в работе находятся 5 энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке №5 идут 222 сутки планового среднего ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Для справки

Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и на 23 ноября составляет 8 - 12 мкР/час. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт.

Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 23%.

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Автор: УНИАН