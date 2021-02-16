В июле 2021 года Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне сможет принять первую партию топлива с украинских АЭС.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, с этого года больше не будет вывозить отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома», ссылаясь на информацию и.о. президента компании Петра Котина.

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«Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», - сказал Котин.

Он также сообщил, что уже в июле 2021 года Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию топлива с украинских АЭС.

Руководитель «Энергоатома» напомнил, что строительство всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ компания завершила в декабре 2020 года.

По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы и испытания оборудования и оборудования, поставленного на ЦХОЯТ американской компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины.

ЦХОЯТ

22 декабря 2020 года при участии руководства НАЭК «Энергоатом» и представителей компаний, участвовавших в реализации проекта, состоялось открытие первого пускового комплекса.

Строительство ЦХОЯТ ведется с 2017 года за средства американских партнеров.

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Автор: Анна Бредихина