Эксперт рассказал, чем грозит украинцам остановка "дешевых" атомных энергоблоков

По словам эксперта, промышленный и бытовой потребитель будет платить больше за электроэнергию из-за наполнения рынка дорогой энергией «зеленой» генерации.

Остановка работы энергоблоков нескольких атомных станций в Украине приводит к тому, что на рынке становится меньше дешевой энергии – атомной генерации, а больше становится дорогой энергии – тепловой и «зеленой».

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Такое мнение в интервью УНИАН выразил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар, комментируя беспрецедентное решение правительства остановить работу энергоблоков нескольких атомных станций из-за снижения потребления электроэнергии в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Как результат, промышленный и бытовой потребитель будет платить больше. Или «кто-то» должен заплатить за такой шаг. В данном случае, госбюджет. Но в казне денег нет. Поэтому выход для власти один – поднять тарифы. Сначала для промышленности, а потом сработает эффект домино. Это коснется всех, кто потребляет электроэнергию… Такие потенциальные решения начинают обсуждаться, заговорили о том, что тарифы давно не пересматривались. И это происходит в момент экономического спада. Такие действия потянут за собой определенные социальные проблемы, обнищание населения", - отметил он.

По его словам, если электроэнергия повысится в цене для промпредприятий, о чем уже говорят в верхах, то, естественно, вырастет стоимость продукции. «А потребителем этой продукции является население. И это будет второй этап нынешней «реформы» под названием «развод лохов», - констатировал Гончар.

Эксперт добавляет, что в такой переходный период нужна более дешевая электроэнергия, а избран совершенно противоположный подход: рынок хотят наполнить дорогой энергией «зеленой» генерации.

О том, что происходит на рынке электроэнергии и как это аукнется каждому гражданину страны, читайте в интервью: "Эксперт Михаил Гончар: Когда на рынке становится меньше дешевой атомной энергии, больше становится дорогой – тепловой и "зеленой". Дальше выход для власти один – поднять тарифы. И это будет второй этап нынешней "реформы" под названием "развод лохов".

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, что позволит собирать с рынка дополнительно 12 миллиардов гривень в год, необходимых для преодоления кризиса неплатежей на рынке.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что Украина не должна выравнивать баланс в энергосистеме исключительно за счет ограничения работы атомных энергоблоков государственной компании НАЭК "Энергоатом", которая вырабатывает самую дешевую электрическую энергию на рынке.

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывел в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой и тепловой генерации. Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт.

Справка УНИАН. В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 гривня 68 копеек за кВт-ч.