Компания призвала европейские компании присоединиться к проекту развития возобновляемых источников энергии в Украине, который предусматривает увеличение установленной мощности "зеленой" энергетики до 30 ГВт к 2030 году.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Важной частью энергетической безопасности являются возобновляемые источники энергии. ДТЭК инициировал проект "30 до 2030", который должен стать важной часть плана восстановления Украины и имеет целью увеличить мощность возобновляемых источников энергии в Украине до 30 ГВт в 2030 году", - сообщили в компании.

Продвижение инициативы "30 до 2030 года" - основная часть миссии ДТЭК в Давосе во время Всемирного экономического форума.

"Мы верим, что Украина может стать эталоном для возобновляемых технологий, внедряя новые технологии и бизнес-модели", - сообщили в компании.

В компании отметили, что в результате этой инициативы Украина сможет заменить российские источники энергии, помогая ЕС перепроектировать свою энергетическую безопасность

"Мы хотим увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии в Украине с текущих 9 ГВт до 30 ГВт к 2030 году. На это понадобятся миллиарды инвестиций и поддержка ЕС. И тогда все эта электроэнергия может экспортироваться в Европу и поддерживать Европу", - отметил генеральный директор Максим Тимченко в комментарии немецкому изданию Deutsche Welle.