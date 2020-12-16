Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО «ДТЭК Западэнерго» и ООО «Д. Трейдинг») в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» в исследуемый период с июля по октябрь 2019 года злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы общей суммой более 275,2 млн грн.

«Остров Бурштынской ТЭС» – особая зона на Западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отсоединена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом «острове» производит ПАО «ДТЭК Западэнерго».

Комитет установил, что АО «ДТЭК Западэнерго», начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РДН) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж АО «ДТЭК Западэнерго» в сегменте «балансирующий рынок» по более высоким ценам.

Кроме этого, акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РДН завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Такие действия было невозможно совершить без сохранения значительных долей АО «ДТЭК Западэнерго». Этому поспособствовала практика, к которой прибегало ООО «Д. Трейдинг», ограничивая доступ импортируемой электрической энергии с территории Словакии в торговую зону «Остров Бурштынской ТЭС». Компания на протяжении июля – октября 2019 года выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличения доли АО «ДТЭК Западэнерго» на территории «Остров Бурштынской ТЭС».

Выгоду от этих действий получило и само ООО «Д. Трейдинг», устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РДН.

Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова. Бизнес напрямую получил значительно более высокие тарифы и значительно потерял в конкурентоспособности. Граждане были частично защищены от аппетитов энергетиков, поскольку подпадали под действие ПСО – механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка с целью обеспечения доступности электроэнергии для населения. Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, ведь каждая копейка рост стоимости киловатта отражалась на стоимости большинства товаров, произведенных в указанных регионах.

По результатам расследования Антимонопольный комитет принял решение, которым признал:

действия АО «ДТЭК Западэнерго» в течение 29.07.2019 – октябрь 2019 года по уменьшению объемов продажи электрической энергии на рынке «на сутки вперед» в часы минимальной нагрузки, нарушения в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением;

действия АО «ДТЭК Западэнерго» в июле – октябре 2019 года на рынке «на сутки вперед» в часы максимальной нагрузки в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» по установлению в заявках на продажу электрической энергии на РДН завышенных и экономически необоснованных цен нарушением в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением;

действия ООО «Д. Трейдинг» в июле-октябре 2019 года при участии в суточных аукционах по распределению пропускной способности в направлении Словакия-Украина такими, которые привели к нарушениям со стороны АО «ДТЭК Западэнерго», которые в свою очередь обеспечили ООО «Д. Трейдинг» дополнительный доход.

Решением Комитета за указанные нарушения на АО «ДТЭК Западэнерго» были наложены штрафы в размере более 176 млн грн, а на ООО «Д. Трейдинг» – более 99,2 млн грн.

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Автор: УНИАН