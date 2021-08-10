Первая партия угля из Казахстана уже в пути, отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго".

Компания ДТЭК Рината Ахметова начала импорт угля из Польши и Казахстана, а также проводит переговоры о поставках из США.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы, фактически, уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время", – отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Одновременно компания нарастила добычу угля на своих шахтах до 10 млн тонн.

"В приоритете "ДТЭК Энерго", как надежной и ответственной компании, обеспечить энергетическую безопасность и стабильность прохождения Украиной отопительного сезона, даже несмотря на кризисные условия, которые сложилась на рынке электроэнергии", – подчеркнули в компании.

Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики. Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета. Вчера на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии – 37 600 тонн. Больше всего угля за сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все – "ДТЭК Энерго").

Автор: Иван Бойко