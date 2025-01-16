Украина должна сосредоточиться на развитии атомной энергетики, а достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС является важным шагом в этом направлении. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

Сейчас атомная энергетика обеспечивает 60% электроэнергии в Украине, и эта доля будет расти в послевоенный период, когда будет восстанавливаться работа промышленных предприятий.

"Уже неоднократно говорил, что балансирующие мощности газотурбинных и солнечных электростанций не смогут покрыть эту потребность в электроэнергии. Поэтому развивать энергосистему на базе именно АЭС - это безальтернативный вариант, если хотим обеспечить конкурентность украинской промышленности и доступность тарифов на электроэнергию для населения", - подчеркнул Кушнирук.

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Экономист отметил, что достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит получить дополнительные 2,2 ГВт мощности, что не только поддержит внутренний энергобаланс, но и станет источником экспортных поступлений благодаря интеграции в европейскую энергосистему.