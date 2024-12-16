Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС предусмотрена энергетической стратегией до 2050 года, - эксперт

Украина определила достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции одним из ключевых направлений своей Энергетической стратегии до 2050 года.

Об этом агентству УНИАН сообщил эксперт Energy Club Иван Григорук.

Согласно стратегии, третий энергоблок Хмельницкой АЭС планируется подключить к энергосети уже в 2028 году, что позволит увеличить базовую генерацию на 1,1 ГВт. Сейчас строительная часть этого блока готова на 80%.

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Пуск четвертого энергоблока, готовность которого оценивается в 25%, ожидается через два года после третьего энергоблока.

Разработка энергетической стратегии Украины получила поддержку правительства Великобритании, к которой были привлечены международные эксперты и консультанты, в частности KPMG.

"Два новых энергоблока Хмельницкой АЭС обеспечат дополнительно 2,2 ГВт базовой мощности. Это амбициозный проект, который призван посылать энергетическую независимость Украины", - отметили в Energy Club.

Достройка блоков является частью более масштабного плана по развитию атомной энергетики в Украине, который предусматривает также активное строительство энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse.