Долговой кризис на рынке природного газа возник преимущественно из-за неудачного государственного регулирования.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Евгений Нацвин-Степанов во время дискуссии «Как урегулировать долговой кризис на рынке газа: сценарии решения проблемы», прошедшей в центре экономического восстановления.

«Ассоциация поддерживает тезис о том, что часть задолженности, которая касается сегмента поставщиков ПСО, по сути, возникла из-за промахов в государственном регулировании», - сказал он.

По словам Нацвина-Степанова, нельзя нейтрализовать проблему, возникшую по вине государственных органов власти, за счет потребителей.

«Исходя из причин (возникновения – ред.), наверное надо списывать, но однозначно не за счет потребителей и за счет реструктуризации. Это может быть или госбюджет, или «Нафтогаз», - отметил представитель Ассоциации.

Он добавил, что во избежание дальнейшего накопления долгов за поставки природного газа и за жилищно-коммунальные услуги в целом, необходимо предоставить поставщикам инструменты влияния на должников.

«Сейчас у поставщиков газа практически нет инструментов воздействия на потребителей, так как законодательно они ограничены в том, чтобы отключать или штрафовать неплательщиков за задолженность», - подчеркнул Нацвин-Степанов.

Он отметил необходимость совершенствования процедуры взыскания долгов и предоставлении поставщикам ЖКУ инструментов влияния на должников. В частности, такие инструменты предусмотрены в проекте закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг (№3613), который предусматривает приравнивание платежей за коммунальные услуги к алиментам.

Напомним, в Верховной Раде также зарегистрирован Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» и других законов относительно обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа (№3800-1), который призван решить проблемы, возникшие по результатам правового регулирования на рынке природного газа, путем списания задолженности населения перед поставщиками природного газа и Операторами ГРС, а также поставщикам природного газа для потребностей населения соответствующей разницы, которая возникнет в результате перерасчетов.

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Автор: УНИАН