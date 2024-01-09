Некоторым украинцам начнут отключать свет, если они не погасят задолженность по коммуналке.

В Украине отменили мораторий, который запрещал отключать свет за долги за коммуналку во время военного положения. Задолженность украинцев перед "Укрэнерго" составляет более 30 млрд гривен, поэтому некоторым бытовым потребителям начнут отрезать электроэнергию. Мы разобрались, как узнать долг за электроэнергию, как его списать и кому могут отключить доступ к коммунальным услугам.

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Как узнать долги за коммунальные услуги по адресу

Есть несколько способов узнать о своей задолженности по коммуналке:

обратитесь в ЖЭК или ОСББ , назвав полное имя и адрес дома;

, назвав полное имя и адрес дома; проверить наличие задолженности может оператор "Укрпочты" или работник банка , где вы оплачиваете коммунальные услуги;

, где вы оплачиваете коммунальные услуги; самому узнать о задолженности можно в приложении банка (пункт "Коммунальные платежи");

(пункт "Коммунальные платежи"); в личном кабинете поставщика услуг можно узнать о наличии долга, если при регистрации указать ФИО, адрес жилья, лицевой счет и сумму последнего платежа.

Если у вас есть долги за коммуналку, то желательно выплатить их как можно скорее, пока к вам не применили санкции.

Как списать долги за коммунальные услуги

Если у потребителя нет возможности сразу оплатить весь долг, то можно подать к поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. Так украинец сможет выплатить сумму небольшими частями, и избежит отключения света.

Также потребитель может подать заявление на списание долгов, но только после того, как коммунальные службы заявили на него в суд. Об этом сообщает Лига Закон.

Вот кому спишут долги за коммунальные услуги, если суд примет сторону потребителя:

тем, кто имеет задолженность сроком более 3 лет;

тем, кому достались долги предыдущих владельцев жилья;

тем, кому начислили долг не в соответствии с площадью жилья;

тем, кто в судебном порядке признан банкротом.

Чтобы долг списали, нужно дождаться, пока коммунальная компания подаст в суд на должника, а затем самостоятельно подать письменное заявление о применении исковой давности.

Кому отключат свет за долги в первую очередь

Отключать свет за долги начнут бытовым потребителям, которые не живут на оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Не будут "отрезать" электричество украинцам, которые живут на территориях, где ведутся или велись военные действия - их список перечислен тут.

Среди предприятий отключать электричество будут тем, кто не относится к критической инфраструктуре.

Как отключают свет при задолженности

Согласно Правилам розничного рынка электрической энергии, коммунальные службы обязаны письменно предупредить потребителя об отключении света за задолженность не ранее, чем за 5 рабочих дней до приостановки услуг. Без предварительного предупреждения отключать электроэнергию не имеют права.

Чтобы свет снова включили, потребителю нужно полностью оплатить задолженность и обратиться к оператору поставщика услуг. В течение 3-5 дней подачу электроэнергии возобновят.

Если сумма задолженности превысит 120 тысяч гривен, то у потребителя могут взыскать единственное жилье в судовом порядке.

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