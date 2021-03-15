На выплаты зарплат шахтерам в 2021 году предусмотрено более 3 миллиардов гривень.

Руководство Министерства энергетики Украины подписало ряд указов, которыми обеспечивается стабильное финансирование энергосектора, в том числе, относительно выплат заработной платы шахтерам.

Читайте такжеСМИ назвали зарплаты шахтеров, которые митингуют в Кривом РогеОб этом говорится в сообщении Минэнерго.

Сообщается, что были подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих: выплату зарплат шахтерам (более 3 миллиардов гривень в 2021); финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 миллиарда гривень); финансирование горноспасательных мероприятий (340 миллионов гривень); физическая защита ядерных установок и ядерных материалов (42 миллиона гривень); финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 миллионов гривень).

Отмечается, что это стало возможным благодаря принятию парламентом закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в частности и в вопросах финансирования.

В пресс-службе напомнили, что до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий, несмотря на то, что в Государственном бюджете средства были заложены.

Что этому предшествовало

17 декабря прошлого года Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Однако Витренко вскоре был назначен исполняющим обязанности министра энергетики.

28 января 2021 года парламент вновь отказался назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики. В настоящее время он исполняет обязанности министра.

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Автор: Игорь Орел