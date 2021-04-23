Долг облгазов перед газотранспортной системой Украины достиг 10 млрд гривень.

Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

"Долг перед ОГТСУ составляет 9,943 миллиарда гривень, они не оплатили 1,1 миллиарда кубов газа. Обращаю внимание, что на конец 2020 года их задолженность была 1,23 миллиарда. То есть за первый квартал 2021 года они нарастили ее на 8,7 миллиарда гривень", - сообщил Сергей Макогон.

По его словам, государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы Украины" недополучает доходы из-за долгов облгазов.

"Мы прибыльная компания. Почти 80% нашего дохода от транзита. А облгазы фактически вымывают наши деньги, и в конечном итоге государство недополучит дивиденды. Поэтому здесь очень важно предусмотреть механизмы, как можно с этим бороться. В чем сейчас проблема с облгазами? В отношении них нет никакого законодательного требования хоть что-то нам платить. Ну, как? Договор есть, но в принципе механизма влияния нет", - отметил Сергей Макогон.

Сергей Макогон сообщил, что регулятор в сегодняшних условиях не способен повлиять на частные облгазы, а поэтому нужно внедрять распределительные счета.

"Да, к ним приезжает НКРЭКУ, выписывают им штрафы, мы подаем на них в суд, но это все так долго. Поэтому мы уже давно предложили, и до сих пор настаиваем на внедрении так называемых распределительных счетов. Один из примеров – "Донецкоблгаз", конечным бенефициаром которого, как говорят, является господин Курченко. Эта компания начала создавать перед нами по 250 миллионов гривень долгов в месяц. Она абсолютно перестала с нами рассчитываться и сейчас ее общий долг почти 900 миллионов. Этот вопрос был поднят уже на уровне премьер-министра", - отметил Сергей Макогон.

В интервью глава ОГТСУ подчеркнул, что газотранспортная система работает стабильно, несмотря на крупные задолженности со стороны облгазов, однако страдает государственный бюджет.

"ГТС пока не пострадала. Но пострадает госбюджет, куда мы выплачиваем чистую прибыль в виде дивидендов. У нас в этом году чистая прибыль 20,4 миллиардов гривень", - подчеркнул Сергей Макогон.

Ранее финансовый директор "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил сообщил, что долг газоснабжающих компаний перед Нафтогазом составляет 23,5 млрд грн.

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Автор: Григорий Бондарь