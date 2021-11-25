Он отметил, что даже тариф поставщика последней надежды выше зафиксированного в Меморандуме с "Нафтогазом" и местными общинами.

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" предлагает предусмотреть в госбюджете на 2022 год субвенцию местным общинам для оплаты услуг газоснабжения для коммунальных учреждений на период отопительного сезона. Об этом заявил народный депутат Игорь Палица.

По его словам, из-за отказа газопоставщиков предоставлять услуги по ценам, зафиксированным в Меморандуме о неповышении тарифов, коммунальные заведения по всей Украине были вынуждены закупать газ в октябре в 3-4 раза дороже.

Читайте также"За майбутнє" инициирует реприватизацию облгазов в регионах"Понимая, что эти структуры не смогут удерживать цены, команда партии "За майбутнє" в Луцком городском совете заранее заключила прямой договор с "Нафтогазом" об обеспечении всех коммунальных учреждений до конца отопительного сезона по тарифу 16,8 грн/куб и прямой договор ГКП "Луцктепло" с "Нафтогазом" для нужд бюджетных организаций по тарифу 16,4 грн/куб. Но так сделали не во всех регионах. Например, Одесский государственный медицинский центр реабилитации матери и ребенка при Минздраве был вынужден в октябре покупать газ по 29,76 грн/куб, Харьковский областной театр для детей и юношества — по 39,15 грн/куб. Такая ситуация сложилась во многих регионах Украины", — заявил Игорь Палица.

Он подчеркнул, что даже тариф поставщика последней надежды, на который после 25 октября перешли коммунальные учреждения, выше зафиксированного в Меморандуме с "Нафтогазом" и местными общинами.

"Постановлением от 25 октября правительство обязало "Нафтогаз" до 30 ноября обеспечивать топливом коммунальные и государственные учреждения по тарифу поставщика "последней надежды" — 16,8 грн/куб. И даже эта цена выше зафиксированной в Меморандуме центральной власти с "Нафтогазом" и местными общинами. Поэтому многие населенные пункты в Украине будут вынуждены искать средства, чтобы обеспечить газом и теплом больницы, школы и детсады на этот отопительный сезон. Больше всего это касается небольших сел и городков, в частности, райцентров", — заявил Игорь Палица.

Автор: Григорий Бондарь