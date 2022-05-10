Украинское государство не может привезти те объемы топлива, которые уже закуплены в Европе, отметил глава Консалтинговой группы А-95.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что до конца мая можно ожидать ослабления ограничений на заправку бензином и дизелем.

Об этом он сказал во время телемарафона.

По словам Куюна, в стране не стабилизируется ситуация с наличием горючего, поскольку украинские поставщики не могут привезти те его объемы, которые уже куплены в Европе.

"Компании законтрактовали большие объемы, которые сейчас лежат в портах и на нефтеперерабатывающих заводах Европы, но нет транспорта, чтобы привезти его в Украину", - сказал он.

Эксперт считает, что до конца мая эта ситуация не будет урегулирована, но послабления на отпуск горючего будут.

"Я думаю, что до конца мая эта ситуация сохранится, но те ограничения, которые есть, мы сможем немножко ослабить. То есть не будет абсолютно свободной продажи, но эти ограничения будут не 5-10 литров, а хотя бы 20-30 литров в один бак... Пока еще 2-3 недели будет сложная ситуация", - сказал он.

Напомним, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решения вопроса дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на продажу топлива в объеме 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет существовать, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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