Топливо подорожает на 4 гривны: эксперт рассказал, что ждет водителей на АЗС в 2025 году

Эксперт также указал на факторы, которые могут смягчить повышение цен на топливо.

С начала 2025 года цены на топливо могут вырасти на 4 гривны за литр. Подорожание может вызвать сразу несколько факторов. Об этом сообщил основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин на своей странице в Facebook.

Первый фактор, который повлияет на цены - это введение авансового платежа на прибыль АЗС.

"Каждая АЗС должны 60 тыс. грн в месяц платить налог на прибыль, не важно есть эта прибыль или нет. Закон на подписи, ожидаем вот-вот", - отметил Леушкин.

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По его словам, это добавит к стоимости топлива примерно 1 гривну за литр, но будет касаться только дискаунтеров - заправок с низкими ценами.

Второй фактор - закон о минимальных запасах топлива.

"С 24 декабря этого года все импортеры и производители должны 3% от объема где-то там накапливать и положить на хранение, или дать денег, что скорее всего и будет. Это +1,5 грн к литру", - отметил эксперт.

Третий фактор - повышение акцизов, которое запланировано на 1 января 2025 года. Этот шаг, по прогнозам, поднимет стоимость топлива еще на 1,5 гривны за литр.

"Таким образом, литр новогоднего топлива 2025 года разлива будет стоить на 4 грн дороже", - подчеркнул Леушкин.

Что может изменить ситуацию

Впрочем, эксперт назвал два возможных фактора, которые могут смягчить повышение цен.

"Может нефть долларов на пять-семь упадет и скрасит участь автолюбителей на 1-2 грн. Шансы на это я бы оценил в 50 процентов, не более", - считает эксперт.

Также Леушкин заметил, что рынок, понимая, что приближается волна, может рекордно закупить топливо, из-за чего повышение цен будет плавным. По его прогнозу, до середины февраля, поскольку зима это низкий сезон и запасы будут растягиваться дольше.

"В сухом остатке можно сказать одно - пристегивайте ремни прямо с конца декабря. Еще месяц порадуйтесь ценам, вот акции, Черные пятницы....может еще под Николайчика что-то вам предложат", - добавил он.

Ситуация на АЗС - последние новости

26 ноября эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что декабрь месяц традиционно является периодом снижения цен на топливо из-за праздничных акций и уменьшения спроса.

Ранее Дмитрий Леушкин рассказывал, что этой зимой на АЗС будет тяжелая ситуация из-за резкого уменьшения продаж. Однако для водителей это будет означать более выгодные предложения, поскольку сети заправок будут пытаться удержать клиентов.

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