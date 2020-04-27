В "Нафтогазе" подсчитали, сколько Украина может заработать на хранении импортной нефти

Глава “Нафтогаза” заявил, что Украина может воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и зарабатывать на ее хранении до 3 млн долл. в месяц. По словам Коболева, для этого необходимо законодательно урегулировать некоторые нормы.

Украина может воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и зарабатывать на хранении топлива от 1 до 3 млн долл. в месяц, предоставляя свою нефтетранспортную систему.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины», со ссылкой на главу правления компании Андрея Коболева.

«Мы некоторое время работаем, чтобы увеличить наши возможности по хранению нефти в украинской системе. Во-первых, основными возможностями по хранению являются возможности на нефтеперерабатывающих заводах и в терминалах. Например, в терминале приемки нефти «Пивденный», - цитирует пресс-служба Коболева.

По его словам, из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса в мире происходит серьезное падение потребления и избыток нефти нужно куда-то девать.

Коболев также считает, что нефтетранспортную систему можно использовать для хранения частично. Однако сейчас это не урегулировано законодательством. Поставщики российской нефти Urals должны быть заинтересованы в услуге хранения, и для этого им необходимо дать возможность не платить НДС, а рассчитываться исключительно за хранение.

"Для того, чтобы предоставлять услуги хранения, нам нужно получить разрешение таможенного лицензионного склада. Потому что большинство этой нефти в будущем не будет храниться в Украине", - цитирует пресс-служба Коболева.

Коболев считает, что если такой режим разрешат, то «Нафтогаз» сможет привлечь дополнительных клиентов и, по предварительным подсчетам, доходы могут составить от 1 до 3 млн долл. в месяц.

"Я думаю, за это стоит побороться. И мы надеемся на понимание, как министра, так и правительства", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, с начала марта стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.

Цена американской марки нефти West Texas Intermediate (WTI) в понедельник, 20 апреля, впервые с 1999 года опустилась ниже 15 долларов за баррель.

В некоторые дни цена на нефть достигала отрицательных значений.