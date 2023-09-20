Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:46 по Киеву составляла 93,39 доллара за баррель.

Цены на нефть эталонных марок снижаются. Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 93,51 долл за баррель, что на 83 цента (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщает Enkorr, по состоянию на 20 сентября эти контракты подешевели на 9 центов (0,1%) – до 94,34 долл за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились на 82 цента (0,9%) и составили 90,38 долл за баррель. По итогам прошедшей сессии они снизились на 28 центов (0,3%) – до 91,2 долл за баррель.

Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду, 21 сентября. Активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене 74 цента (0,82%) и стоят 89,74 долл за баррель.

Видео дня

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:46 по Киеву составляла 93,39 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 20 сентября по состоянию на 10:47 по Киеву составляла $89,56 за баррель.

Что происходит с ценами на нефть

30 августа 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 29 центов, или 0,34%, до $85,78 за баррель.

По состоянию на 19 сентября 2023 года цена нефти Brent превысила $94 за баррель. Нефть перешагнула отметку в $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

Сообщалось, что мировые цены на нефть продолжили рост, поскольку Саудовская Аравия и РФ продолжают ограничения поставок до конца года. Нефть в Лондоне подорожала почти на 10% с начала года, поскольку страны ОПЕК+ ограничивают добычу, а перспективы спроса улучшаются, при этом США потенциально могут избежать рецессии, тогда как нефтепереработчики в Китае выходят на полную мощность.

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