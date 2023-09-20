Цены на нефть эталонных марок снижаются. Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 93,51 долл за баррель, что на 83 цента (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.
Как сообщает Enkorr, по состоянию на 20 сентября эти контракты подешевели на 9 центов (0,1%) – до 94,34 долл за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились на 82 цента (0,9%) и составили 90,38 долл за баррель. По итогам прошедшей сессии они снизились на 28 центов (0,3%) – до 91,2 долл за баррель.
Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду, 21 сентября. Активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене 74 цента (0,82%) и стоят 89,74 долл за баррель.
По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:46 по Киеву составляла 93,39 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 20 сентября по состоянию на 10:47 по Киеву составляла $89,56 за баррель.
Что происходит с ценами на нефть
30 августа 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 29 центов, или 0,34%, до $85,78 за баррель.
По состоянию на 19 сентября 2023 года цена нефти Brent превысила $94 за баррель. Нефть перешагнула отметку в $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.
Сообщалось, что мировые цены на нефть продолжили рост, поскольку Саудовская Аравия и РФ продолжают ограничения поставок до конца года. Нефть в Лондоне подорожала почти на 10% с начала года, поскольку страны ОПЕК+ ограничивают добычу, а перспективы спроса улучшаются, при этом США потенциально могут избежать рецессии, тогда как нефтепереработчики в Китае выходят на полную мощность.