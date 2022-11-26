За неделю стоимость нефти упала еще на 2%

Цены на нефть на мировом рынке продолжают падать. В пятницу, 25 ноября, стоимость снизилась еще на 2% на фоне введения ограничений цен на нефть из России и спроса со стороны Китая.

По данным Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 83,63 долларов за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI упали еще больше - на 2,1% и теперь торгуется на уровне 76,28 доллара за баррель.

Отмечается, что цены на нефть падают третью неделю. Так, нефть марки Brent к концу недели упала на 4,6%, а WTI - на 4,7%.

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Напомним, что дипломаты "Большой семерки" и ЕС обсуждают ограничение цен на нефть из Российской Федерации на уровнен 65-70 долларов за баррель. В связи с этим ожидается, что торги буду осторожными в преддверии соглашения о "потолке цен", которое должно вступить в силу 5 декабря.

Эмбрарго на российскую нефть - что известно

Еще в мае представители стран-членов Европейского союза договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Новые ограничения коснутся поставок нефти из России по морю и должны вступить в силу 5 декабря.

Кромем того, в конце июня "Большая семепка" предложила ввести предельные цены на российскую нефть. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, данное решение сократит около 90% импорта нефти из России в страны ЕС уже до конца года.

К концу сентября доходы Москвы от экспорта нефти снизились до 15,3 миллиарда долларов - самый низкий показатель за текущий год. Уже 5 октября в РФ заговорили о сокращении объемов добычи нефти. Москва уже потеряла 90% рынка нефти в Европе.

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