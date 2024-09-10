Цены по-прежнему подвержены колебаниям на фоне проблем с поставками.

Цены на газ в Европе растут по мере того, как наступает первое в этом сезоне похолодание, потенциально повышая спрос на "голубое топливо" в преддверии официального начала отопительного сезона.

Издание Bloomberg пишет, что базовые фьючерсы приближаются к отметке 38 евро за мегаватт-час. Цены высоки для этого времени года и подвержены волатильности на фоне недавних перебоев с поставками и геополитических рисков.

На данный момент ветровая генерация помогает поддерживать рынок в равновесии. При этом подземные хранилища региона заполнены почти на 93%.

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Тем не менее, первое похолодание в этом сезоне рискует увеличить потребление топлива на северо-западе Европы в то время, когда основные мировые производители сталкиваются с потенциальными перебоями в работе.

Голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, выросли на 0,9% до 37,67 евро за мегаватт-час по состоянию на 9:22 утра в Амстердаме. Британские эквивалентные контракты выросли на 1,0%.

Побережье Мексиканского залива в США, где базируются многие европейские поставщики топлива, готовится к усилению шторма. А экспортное предприятие в Австралии сократило мощности из-за проверок безопасности.

Цены на нефть рванули вверх из-за шторма у берегов США

Цены на нефть подскочили в связи с приближением потенциального урагана к побережью Мексиканского залива в США.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подорожали на 72 цента, или на 1,06%, до 68,39 доллара за баррель к 0635 GMT. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 71 цент, или на 1%, до 71,77 доллара за баррель.

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