Цена голубого топлива повысилась до почти 1200 долл. за тыс. кубов.

Спотовые цены на газ в Европе продолжили рекордный рост и сегодня утром достигли 100 евро за мегаватт-час.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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При переводе на измерение в кубометрах, цена фьючерса на ноябрь по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 1200 долл. за тысячу кубометров.

После этого в течение нескольких часов цены на бирже показали снижение на 10%.

Согласно данным биржи, еще 1 октября 2020 года газ стоил 14,6 евро за мегаватт-час, или примерно 180 долларов за тыс. куб. м.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах за холодную зиму и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Цена на газ: что необходимо знать

1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии. Это следствие подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины.

В свою очередь это также провоцирует рост цен на газ в Европе.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

Автор: Анна Бредихина