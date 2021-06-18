Стоимость автомобильного газа за день также не изменилась.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 18 июня 2021 года не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает РБК-Украина.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,37 гривень за литр (изменение - 0,00 грн), на бензин А-95 - 29,31 гривень за литр (0,00 грн), на дизельное топливо - 27,72 гривень за литр (0,00 грн), на автогаз - 15,58 гривень за литр (0,00 грн).

Регулирование цен на топливо

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна была составлять 27,89 грн за литр, бензинов - 30,22 грн за литр.

24 мая 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило среднюю стоимость бензинов на 1,5%, до 24,84 грн за литр с 25,22 грн за литр.

2 июня 2021 года Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензина на июнь на 0,3% - до 24,92 грн за литр с 24,84 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% - до 20,91 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки, в течение июня стоимость бензина не должна превышать 29,92 грн за литр, дизельного топлива - 27,91 грн за литр.

В то же время, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% - до 20,91 грн за литр.

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Автор: Александр Топчий