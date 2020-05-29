"Монополизирован рынок": нардеп рассказал, почему уголь в Украине вдвое дороже, чем в Европе (видео)

90% угля в Украине добывается монополистом, пояснил Герус.

В Украине стоимость энергетического угля для нужд теплоэлектростанций оказалась одной из самых высоких в мире.

Как пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в частности, энергия украинских ТЭС дороже за аналогичную электроэнергию в ЕС из-за монополизированного рынка. Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу".

По его словам, в Украине 90% угля добывается одной компанией "ДТЭК", которая является монополистом на рынке тепловой электроэнергии в стране.

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"В мире сейчас наблюдается удешевление энергоресурсов. Например, газ подешевел на 76% по сравнению с тем, сколько стоил в прошлом году. По углю мы имеем ситуацию, что в Украине уголь стоит около $70 за тонну, а в "Роттердаме" он стоит около $35 долларов за тонну. То есть, в Украине он вдвое дороже. Причина этому, по моему мнению, очень простая и классическая. Если кому-то надо показать, что такое монополия и как она работает, то это тот случай. У нас в стране 90% угля добывается одной компанией - компанией "ДТЭК". Очевидно, что это монополия. Но это не так страшно - страшно злоупотребление, которое проявляется в неадекватно высоких ценах. И мы видим, что в Украине $70 цена, а в Европе - 35. Видимо, здесь есть и злоупотребления. Поэтому, ответ на вопрос, почему у нас такая цена, потому что у нас монополизирован рынок", - пояснил Герус.

Как сообщал УНИАН, Герус также рассказал, что тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году останутся на нынешнем уровне и повышаться не будут.

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