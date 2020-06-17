Кабмин изменил условия определения цены сжиженного газа для населения

Также правительство усовершенствовало организацию работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.

Как сообщает пресс-служба правительства, постановление приводит механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах, в соответствие с Законом "О рынке природного газа".

Отныне в формуле цены будет использоваться цена на природный газ для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.

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"Нововведение даст возможность устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения", - подчеркнули в Кабмине.

Кроме того, постановлением совершенствуется организация работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Отныне в состав аукционного комитета включается пять представителей Министерства энергетики. Персональный состав аукционного комитета утверждается приказом Минэнерго.

Как сообщал УНИАН, в январе Кабинет министров Украины ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

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