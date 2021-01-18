По словам премьера, в позапрошлый отопительный сезон платежа была 75% от минимальной зарплаты.

Средняя платежка за газ в феврале, благодаря установленной правительством предельной цене в размере 6,99 гривни за кубометр, составит 40% от минимальной зарплаты.

Читайте такжеКабмин снизил цену на газ для населенияКак передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя решение об установлении граничной цены на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Премьер пояснил, что установленная граничная цена на 1,5 гривни меньше цены, которая действовала в 2018-2019 отопительном сезоне. А значит и платежки будут значительно меньше, чем в позапрошлый отопительный сезон.

"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривень на домохозяйство. Или 75% от минимальной зарплаты на то время. Установление цены на уровне 6,99 гривни за кубометр означает, что при таком же потреблении платежка будет меньше где-то на 500 гривень. И будет составлять приблизительно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты", - пояснил глава правительства.

Что этому предшествовало

Сегодня Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона граничную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр для бытовых потребителей.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения и установить граничную цену на газ, несмотря на внедрение конкурентного рынка газа с 1 августа 2020 года.

На эту инициативу негативно отреагировал Международный валютный фонд.

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Автор: Анна Бредихина