Импортный газ продолжает стремительно дешеветь: как это отобразится на карманах украинцев

Средняя цена импортного газа в Украине в июне снизилась на 10% и составила 88,4 доллара за тысячу кубометров.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в июне 2020 года составила 88,36 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 9,9% меньше, чем в мае 2020 года.

Читайте такжеИмпорт газа в Украину достиг пятилетнего максимума

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2020 года, которая составляет 2357,3 гривни, или 88,36 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

В Украине рыночная стоимость импортного газа непосредственно влияет на действующие тарифы на тепло для населения.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составила 3,4 тысячи гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram