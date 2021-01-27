Герус уточнил, что именно белорусская электроэнергия помогла Украине избежать блек-аута 18-19 января 2021 года.

Январские поставки электроэнергии из Беларуси стабилизировали украинскую энергосистему, которая до сих пор находится критическом положении из-за катастрофического дефицита угля на складах ТЭС.

«Если бы не было импорта из Беларуси, то в Украине были бы веерные отключения э/э», - сказал народный депутат Остап Шипайло, выступая на заседании комитета ВР по энергетике и ЖКХ в среду в Киеве.

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По его словам, запрет поставок электроэнергии из Беларуси нецелесообразен, поскольку такое решение будет на руку отдельным компаниям, имеющим значительное влияние на украинском энергорынке. «Что мы хотим? Помочь монополисту сохранить высокие цены на электроэнергию?", - подчеркнул О.Шипайло.

В свою очередь, глава комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус уточнил, что именно белорусская электроэнергия помогла Украине избежать блек-аута 18-19 января 2021 года.

Кроме того, он сообщил, что на белорусский импорт приходится не более 3-5% от энергопотребления в Украине, поэтому отсутствует зависимость от зарубежного поставщика и поддерживается конкуренцию на украинском энергорынке.

«Но у нас есть один внутренний производитель, который один добывает около 90% угля. Мы не должны попасть в зависимость ни от внешнего, ни от внутреннего поставщика, если это одна компания», - подчеркнул А.Герус.

По его мнению, импорт электроэнергии позволяет избежать зависимости украинской энергосистемы от внутреннего монополиста. «Это вопрос конкурентного функционирования рынка», - резюмировал глава комитета ВР по энергетике и ЖКХ.

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Автор: УНИАН