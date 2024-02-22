"Ажиотаж будет усиливаться. Цена на автогаз на украинских АЗС вырастет на 7 грн", - основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин

Основатель транспортной группы компаний и сети заправок "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал УНИАН, как польские протесты повлияют на украинский топливный рынок, будет ли автогаз в дефиците, и способах решения конфликта на украинско-польской границе.

В последние дни ситуация на украинско-польской границе накаляется. Стоит ли снова ожидать перебоев с поставками автогаза и, соответственно, будет ли он дорожать на украинских АЗС?

На автогаз, безусловно, цены вырастут. С чем это связано? Автогаз поставляется в Украину с двух направлений: Литвы-Польши и с Румынии.

Из Румынии он идет как европейский, поэтому ориентироваться надо по этой цене. С Литвы и Польши он поступает наполовину смешанным с российским, поэтому он дешевле, как правило, на 100 долларов на тонне и больше.

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На сегодня средняя цена автогаза на заправках составляет около 27 гривен за литр. Скорее всего, ажиотаж будет усиливаться. В ближайшей перспективе, где-то в районе десяти дней, цена на автогаз в Украине планомерно увеличится на 7 гривен. То есть будет 34 гривни. В процентах это аж 25%.

Какая доля автогаза сейчас поступает в Украину именно через польскую границу автотранспортом?

Где-то 60 процентов. По большому счёту, сейчас там заблокировали не только автотранспорт, а и ЖД, поэтому сейчас 50-60 процентов ресурса нужно переориентировать на южные базисы, а там такого объёма просто нет.

Угрожает ли нам дефицит автогаза?

Самый болезненный период будет после десяти дней, когда истощатся остатки на заправках. Где-то с 1 по 10 марта мы будем переживать сложный период. С 4 по 10 марта, возможно, будет самый ажиотажный период и на каких-то заправках не будет хватать газа.

А потом уже, вероятно, подоспеют другие ресурсы и увеличатся поставки с южного направления. То есть, будет такой недельный "провал". Этот период пройдет на то, чтобы законтрактовать новые объёмы автогаза.

А как насчет других видов топлива - бензина, дизеля: повлияют ли на их цены протесты польских фермеров?

Тут вообще переживать не надо. Протесты польских фермеров не спровоцируют дефицит. Немного повысятся оптовые цены на дизельное топливо по северо-западному региону – Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская области. Но дефицита не будет, просто цена возрастет. Это даже не касается Черновцов, Ивано-Франковска, Закарпатья, потому что туда будут завозить из Румынии.

Каков ваш прогноз относительно цен на украинском топливном рынке, учитывая мировые цены на нефть, ослабление гривны? Стоит ли ожидать повторения прошлогодних ценовых "американских горок"?

Топливный рынок сейчас профицитный. Топлива больше чем нужно, поэтому каких-то ажиотажных наценок и колебаний не будет. Только смотрим на цену нефти и на цену валюты. Насчет валюты я прогнозировать не буду, там всё сложно. Ну, а что касается нефти, мы видим, что она торгуется в диапазоне 78-83 гривни. То есть в рамках закупочной цены, поэтому там пока ничего страшного не происходит.

Каким образом ваша сеть организовала логистику? Какие маршруты вы используете в обход заблокированной границы?

У нас сеть по всей стране. Всю жизнь мы работаем с южным направлением – Болгарией, Румынией. Поэтому нас меньше всего волнуют движения на польской границе. Я ещё раньше понял, что с Польшей кашу не сваришь. Мы выбрали выходить со стороны юга, например, через Молдову. Там больше переходов и минимальные риски, что кому-то в голову придёт перекрывать границы.

Как польские протесты сейчас влияют на всю логистическую цепочку перевозчиков?

Ужасно влияют, потому что за последнюю неделю транспортные потоки упали где-то, в среднем, на 20 процентов. Все транспортное движение было заточено на западную границу, там же не только пшеница, но и кукуруза, различные товары, строительные материалы - чего только нет.

И после блокировки границы все оказались в неведении, что же теперь делать. Кто-то принял решение возвращать товар, кто-то стал объезжать через Ужгород, кто-то понял, что уже не доедет до Польши и начал тут перепродавать товар. Возникла заминка, которая повлияла на транспортные потоки и, соответственно, на расходы топлива.

Сейчас все начинают постепенно приходить в себя. Если сначала был провал на 20 процентов, то сейчас отыграли плюс 5% за счёт того, что начали объезжать поляков через Ужгород, Порубное, Черновцы.

Можно ли оценить финансовые потери от такой переориентации маршрутов?

Просто надбавка к фрахту (плата за перевозку груза, – УНИАН) составила ориентировочно 6 миллионов евро. Это исключительно только цена транспорта без простоя. Если с простоем, то цифру нужно увеличить до 10 миллионов евро. Это то, что заплатили заказчики неожиданно, как внеплановые траты на транспорт.

А сколько они потеряли денег из-за того, что не вовремя привезли, не вовремя получили оплату - эта цифра намного больше. Тогда нужно еще умножать на стоимость товара, который в машинах. Ориентировочно, машина товара стоит, в среднем, 30 тисяч долларов - умножаем на 6 тысяч застрявших машин, и выходит 180 миллионов евро. Это сумма, которую мы недополучили в казну за эти десять дней, которые уже длится блокировка границы.

Также вы занимаетесь активной волонтерской деятельностью. Сталкивались ли вы с задержкой на границе грузов, необходимых для наших военных? Пропускают ли их протестующие?

Нужно разделять грузы для военных и волонтёров – то есть людей, которые везут по собственной инициативе. Если это грузы для военных, то они не лезут. А если волонтёрские, то это, по сути, частные коробки.

Польские протестующие не пропускают груз, если он явно не имеет военного характера. Если, скажем так, это снаряды, то груз проезжает без проблем. А если ты везешь, например, машину, набитую печеньем и говоришь, что везешь их не к себе домой, а на передовую, то ты не проезжаешь.

Соседи в Польше уже не впервые протестуют. Вынесли ли украинские перевозчики какие-то уроки из опыта конца прошлого года, и насколько болезненным оказался для них этот удар сейчас?

Я думаю сейчас мы уже были готовы, потому что в прошлый раз перевозчики там две недели стояли и не знали, что делать. А сейчас уже все быстро разъехались на другие пограничные переходы.

Украина сама виновата в этой ситуации. Мы сами начали там продавать и демпинговать цены. Я бы на месте поляков тоже бы перекрывал границу. Понятно, почему они так делают. Они выращивали пшеницу, хотели продать её за 300 долларов, а тут приезжают умные украинцы, продают ее по 200 долларов. Мы продаем пшеницу по цене, которая дешевле, чем у поляка себестоимость. Потому что в Польше и зарплаты, и налоги выше. Мы таким образом ломаем бизнес полякам.

Украинцы везут пшеницу в Германию, немцы ее там в 99 процентах случаев не принимают, после чего украинская пшеница становится немецкой. И мы теперь имеем право продавать ее в Польше.

Если бы мы играли по правилам, то все было бы хорошо. А мы пользуемся дыркой в европейском законодательстве, что если возвращается груз, то он автоматически не украинский, а немецкий. И, соответственно, немецкий мы уже можем в Польшу продать.

Какие тогда действия, по вашему мнению, должна предпринять Украина, чтобы как можно скорее и с наименьшими потерями выйти из этой ситуации?

Украина должна играть по правилам. Если мы хотим, чтобы к нам хорошо относились, то мы тоже должны играть по европейским правилам и не пытаться найти какую-то дырку в законодательстве.

Если мы продаём пшеницу, то мы должны продавать ее согласно с договоренностями. Если мы берём на себя обязательство, что не будем продавать пшеницу из Украины в Польше, то тогда не надо пытаться обойти этот запрет через Германию. Вы понимаете, в Европе очень интересное либеральное торговое законодательство.

Приблизительно то же самое было по транспорту. Но с перевозчиками хоть решили немножко проще. Так как там не получится, что ты приехал в Германию, украинский груз не приняли, и теперь машина немецкая. Там номера украинские были изначально, их не снимешь. Поэтому с польскими перевозчиками проще получилось решить вопрос. Хотя тоже там политика вмешалась. А здесь беспредел творим мы сами.

Какой тогда может быть финал в этой истории?

Финал в этой истории будет долгий и нудный. Стоять все будут ещё, как минимум, месяц, а то и больше. Пока всем не надоест, и Украина не начнет уважать польских фермеров.

Мы просто сейчас должны не вывозить агропродукцию в Польшу. Почему мы её туда должны везти? У нас морской коридор работает. Нужно везти пшеницу, куда мы ее везли раньше – в Египет, Индию, ЦАР. Кормите Африку, как раньше.

Раньше было пять основных крупных трейдеров. Они покупали пшеницу и вывозили ее туда по контрактам. А сейчас завелось много экспортеров. Любой фермер уже сразу стал экспортировать. И теперь он хочет, минуя крупных игроков, отдать продукцию на максимально выгодных условиях.

Вот от этого ноги и растут. У нас не структурирована эта часть экспорта, то есть, фактически, мы должны как-то лицензировать экспортеров. Чтобы они играли по понятным правилам.

Я бы сказал, ребята, если вы хотите, чтобы вам платили нормально, то давайте будем придерживаться правил. Вот, ознакомьтесь с регламентом, и кто ознакомился, тот получает лицензию. Кто не будет соблюдать правила – того нужно лишать лицензии. И потом нужно говорить польским коллегам, что мы теперь играем по правилам. Вот, у нас теперь есть лицензия, если вы поймали машину, которая нарушает правила, то мы завтра отбираем лицензию у этого экспортера.

Я такой вижу выход, но это слишком сложно в том плане, что будет куча недовольных фермеров, которые уже привыкли больше 100 долларов добавлять к цене. Поэтому так быстро это все решить тоже будет тяжело.

А наше правительство, с моей точки зрения, настаивает, чтоб все нам помогали и закрывали глаза на все наши косяки, потому что у нас война.

Проблема достаточно глубокая. Украинская позиция, что Запад нам должен, потому что у нас война, и "мы прикрываем вас от российской агрессии" – деструктивная. Она не ведет к успеху и быстрому решению этой проблемы.

Дмитрий Петровский

Дмитрий Петровский