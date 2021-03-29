Реактор расположен в юго-западной части Финляндии и будет вырабатывать около 14% электроэнергии страны.

В Финляндии близится к завершению строительство пятого ядерного реактора атомной электростанции Olkiluoto 3, который станет крупнейшим в Европе и, возможно, одним из самых современных в мире.

Читайте такжеБелорусская АЭС остановила производство электроэнергии из-за аварииОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Хотя атомная станция, которая строится с 2005 года, должна была быть запущена до 2009 года, Управление радиационной и ядерной безопасности страны дало свое разрешение загрузить станцию топливом только в прошлую пятницу", - говорится в сообщении.

Ожидаемая стоимость завода в 3 миллиарда евро выросла до 8,4 миллиарда евро из-за проблем с безопасностью и неисправными компонентами.

"Дальше были судебные иски, и переговоры между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens, который строит реактор, относительно условий завершения проекта все еще продолжаются", - подчеркивает издание.

В корпус реактора будет загружено 241 тепловыделяющий элемент, состоящие из 128 тонн урана, и, как сообщается, регулярное производство электроэнергии начнется в феврале 2022 года.

Реактор, расположенный в Эурайоки, в юго-западной части Финляндии, будет производить около 14% электроэнергии страны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Кибальный