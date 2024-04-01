Количество дизельного топлива в России сокращается из-за украинских обстрелов по НПЗ.

Россия сократит ежедневный экспорт дизельного топлива из ключевых западных портов в апреле до самого низкого за пять месяцев уровня после атак украинскими беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам и резкого снижения темпа переработки сырой нефти.

Как сообщает Bloomberg, загрузки дизельного топлива из трех основных портов РФ на Черном и Балтийском морях, включая некоторые объемы, поступающие из Беларуси, в этом месяце сократятся примерно до 2,29 миллиона тонн.

Согласно данным разведывательной компании Kpler, это составляет чуть более 569 тыс. баррелей в день, что на 21% меньше по сравнению с фактическим ежедневным экспортом около 724 тыс. баррелей из тех же портов в марте.

Видео дня

Отмечается, что Россия сокращает поставки дизельного топлива морским транспортом после того, как недельные темпы переработки сырой нефти упали до 10-месячного минимума после атак украинских БпЛА.

Кроме того, сезонное техническое обслуживание, которое продлится до лета, также временно уменьшает пропускную способность некоторых российских нефтеперерабатывающих заводов.

Российский вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия пока не планирует запрещать экспорт дизельного топлива.

"Мы производим достаточно дизеля, вдвое больше, чем требует внутренний рынок", - отметил он.

Он также добавил, если Россия введет запрет, национальная нефтеперерабатывающая промышленность столкнется с избытком запасов.

В издании также напомнили, что из-за энергетических санкций Запада Россия больше не поставляет дизель в Европу.

Атаки по российским НПЗ

20 марта в издании Bloomberg назвали массовые удары Украины по российским НПЗ "новой фазой войны". По их словам, Киев сосредоточился на экономическом ударе по Москве.

22 марта издание Financial Times сообщало, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ. Они тогда предупреждали, что удары БпЛА могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Вас также могут заинтересовать новости: