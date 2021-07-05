По мнению директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, НАПК и корпоративное управление кем-то используются как инструмент.

Аргументация Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно якобы незаконного назначения Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" является странной и неподкрепленной юридически.

Об этом во время дискуссии "Корпоративная реформа. Что пошло не так?" сказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Меня удивляет активность НАПК относительно якобы незаконного назначения господина Витренко. У них есть странный аргумент: что вроде бы каким-то образом Витренко влиял на изменения в "Нафтогазе". Он действительно работал в Министерстве энергетики. Но, во-первых, не министром, а исполняющим обязанности. А, во-вторых, корпоративными правами Минэнерго не владело. То есть, по сути, никакого влияния Минэнерго не имело на НАК "Нафтогаз Украины", - подчеркнул Омельченко.

По его словам, юридически Министерство энергетики не имело полномочий для влияния на "Нафтогаз", а решение принимало правительство коллективно.

"То есть, с одной стороны, мы видим, что НАПК очень настойчиво ищет пылинку в глазах Кабмина, но почему-то не видит злоупотребления (предыдущего, - ред.) правления и наблюдательного совета. Госаудит зафиксировал злоупотребления минимум на 75 млрд. На мой взгляд, НАЗК и корпоративное управление кем-то используются в качестве инструмента, чтобы вернуться на финансовые потоки", - считает эксперт.

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Автор: Иван Бойко