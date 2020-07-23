Антрацит из ОРДЛО идет в Украину, а власть закрывает глаза - политолог

По его данным, в мае на территорию Украины и в страны ЕС поступило 17,5 тыс. тонн антрацита из ОРДЛО.

Компании ежемесячно ввозят в Украину десятки тысяч тонн контрабандного антрацита, добытого на оккупированной территории, но власть закрывает глаза на эти вагоны угля. Об этом в своем блоге пишет политолог Дмитрий Марунич.

"История с украинской таможней напоминает сюжет о Человеке-Невидимке, которого никто не видел, но он якобы был. Так вот контрабанда на территорию Украины идет будто "невидимкой, хотя все о ней знают. Я уже неоднократно отмечал печальный факт относительно оккупированных территорий, откуда регулярно поступает уголь антрацит. Так вот в этом ничего не меняется – антрацит, который добывают в ДНР/ЛНР, по прежнему спокойно заходит в страну под видом "российского импорта", а также поступает затем "невидимо в страны ЕС", - пишет Дмитрий Марунич.

По его данным, в мае на территорию Украины и в страны ЕС поступило 17,5 тыс. тонн антрацита из ОРДЛО. В мае отгружали этот уголь ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Трансуголь, в страны ЕС через АНО "Центр эффективных логистических решений.

"В июне незаконного антрацита вывезли и отгрузили 19,3 тыс. тонн. Смотрим список компаний – и снова все те же на манеже - ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Трансуголь, ООО ОФ "Западная и лидер поставок – "Центр эффективных логистических решений", - отметил Дмитрий Марунич.

В блоге он также сообщил, что "Центр эффективных логистических решений" - регулярный поставщик контрабанды из ДНР и ЛНР.

"Журналисты издания "ІНФОРПОСТ" в своем расследовании докопались до правды. Они написали, что все грузоперевозки из ОРДЛО проходят через посредника – АНО "Центр эффективных логистических решений". Компания-пустышка, как пишет издание, является крупнейшим перевозчиком между ОРДЛО и РФ", - говорит Дмитрий Марунич.

Политолог подчеркивает, что "в Украине, конечно, о вышеуказанных поставщиках контрабандного угля ничего не знают, видимо, на таможне не читают журналистских расследований. Да и зачем? Контрабанда антрацита – как Человек-Невидимка. Вроде бы есть, но, может, и нет?".

По мнению Дмитрия Марунича, в прошлом году наличие контрабандного антрацита из ОРДЛО можно было списать на неинформированность новой власти, а в этом году, конечно, виноват карантин, пандемия, коронавирус – некогда заниматься такими мелочами, как антрацит из неподконтрольного Донбасса.

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