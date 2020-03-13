"Энергоатом" за 2 месяца перевыполнил план по выработке электроэнергии почти на 1%

Доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии в Украине составила 55,1%.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за январь-февраль 2020 года выработало 15,043 млрд кВт-ч электроэнергии, что больше планового показателя на 107 млн кВт-ч, или на 0,7%, говорится в отчете компании.

При этом отмечается, что за 2 месяцев электростанциями компании отпущено 14,170 млрд кВт-ч электроэнергии, что больше планового задания на 155,4 млн кВт-ч. Плановое задание по отпуску электроэнергии выполнено на 101,1%.

Коэффициент использования установленной мощности в январе-феврале составил 75,3%, что на 6,1% меньше, чем январе-феврале 2019 года. За отчетный период доля «Энергоатома» в объеме производства электроэнергии в Украине составила 55,1%.

«За 2 месяца 2020 года уплачено налогов в бюджеты всех уровней 2,778 млрд грн, расчетов по страхованию – 518,1 млн грн. Общая сумма уплаты налогов в бюджеты всех уровней и расчетов по страхованию составила 3,296 млрд грн», - говорится в отчете.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.