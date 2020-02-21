В Минэкоэнерго анонсировали постепенно закрытие убыточных угольных шахт

Министерство будет закрывать угольные шахты с себестоимостью добычи выше 1 тысячи гривень за тонну.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет постепенно закрывать нерентабельные угольные шахты с себестоимостью добычи выше 1 тысячи гривень за тонну, которых в Украине большинство.

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Об этом заявил министр Алексей Оржель во время презентации доработанного проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода до 2050 года.

"У нас уже есть оценка по каждому предприятию, по каждой шахте. Там, где себестоимость (добычи - УНИАН) тысяча гривень, то шахта конкурентоспособная. Там, где больше, - не конкурентоспособная. Очень мало объектов будут конкурентоспособны и этим летом предложат адекватную цену", - сказал он.

По словам министра, с каждым годом необходимо делать все больше капиталовложений, чтобы поддерживать необходимую безопасность труда.

"Мы пониманием, (какие расчеты - УНИАН) даже по каждому шахтеру. Это не будет шоковой терапией, а будет постепенное закрытие социального вопроса", - подчеркнул Оржель, отметив, что предварительно ориентировочный период закрытия составляет около 10 лет, но, скорее всего, это произойдет раньше.

Как сообщал УНИАН, средняя себестоимость тонны угольной продукции на государственных угледобывающих предприятиях в 2019 году была на уровне от 3200 гривень до 4300 гривень за тонну.

Ранее Оржель заявлял, что Украина не может реализовать весь добытый уголь, поэтому отрасль нуждается в реформировании.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разрабатывает Концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года и уже в марте ожидает ее окончательного утверждения решением правительства. При этом министерство планирует до 2050 года полностью отказаться от использования угольной энергетики и снизить долю атомной генерации более чем вдвое.