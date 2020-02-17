Гарантированный покупатель имеет все необходимые рычаги для выполнения спецобязательств - Энергоатом

НАЭК «Энергоатом» с 12 февраля 2020 года на 25% ограничила продажу электрической энергии в пределах спецобязательств из-за невыполнения Гарантированным покупателем условий заключенного между предприятиями договора. Такое ограничение никоим образом не угрожает выполнению Гарантированным покупателем своих обязательств в рамках ПСО.

Заявление Гарантированного покупателя о существенной угрозе срыва выполнения спецобязательств не имеет под собой никаких оснований. Вопросы обеспечения безубыточности деятельности Гарантированного покупателя полностью урегулированы на законодательном уровне.

Согласно Закону «О рынке электрической энергии», для покрытия экономически обоснованных расходов Гарантированного покупателя на выполнение спецобязательств по покупке электроэнергии по «зеленому» тарифу и по аукционной цене, Гарантированный покупатель предоставляет оператору системы передачи услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

Кроме долга по увеличению доли производства электроэнергии из альтернативных источников, Гарантированный покупатель обязан предоставлять поставщикам универсальных услуг компенсацию услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

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В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» от 4 декабря 2019 года №330-IX, до 1 июля 2023 года стоимость услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, которая предоставляется Гарантированным покупателем, определяется с учетом разницы между доходами и расходами, возникающей во время выполнения Гарантированным покупателем возложенных на него спецобязательств (кроме спецобязательств для обеспечения увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии).

Размер стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии утверждается Регулятором.

Таким образом, действующее законодательство предоставляет Гарантированному покупателю все необходимые рычаги для выполнения спецобязательств, в частности, право на обращение в Регулятор с суммой компенсационного платежа, рассчитанной с учетом всех расходов, предусмотренных законодательством.

Для того, чтобы разрешить ситуацию с ограничением продажи электроэнергии, Гарантированный покупатель должен осуществить полную оплату всех неуплаченных сумм, причитающихся НАЭК «Энергоатом». Скорейшее решение этой проблемы - в интересах обеих компаний будет способствовать стабилизации функционирования рынка.

Напомним, по условиям договора между НАЭК «Энергоатом» и Гарантированным покупателем предусмотрено право НАЭК «Энергоатом» на временное приостановление продажи (отпуска) электроэнергии в случае, если Гарантированный покупатель нарушил срок оплаты любого платежа по договору, а также при наличии задолженности Гарантированного покупателя перед Продавцом по договору.

Поскольку Гарантированный покупатель нарушил сроки оплаты и накопил задолженность за электрическую энергию, НАЭК «Энергоатом» с 12.02.2020 года на 25% приостановила продажу электрической энергии Гарантированному покупателю.

В соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии», на НАЭК «Энергоатом» возложены специальные обязательства по обеспечению общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Компания реализует почти 85% отпущенной электроэнергии Гарантированному покупателю, который, в свою очередь, продает электроэнергию по определенной цене поставщикам универсальных услуг в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей.