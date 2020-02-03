126 производителей "зеленой" энергии просят Зеленского остановить давление на отрасль

За последние 11 лет в Украине в возобновляемую энергетику инвестировано около 10 миллиардов евро, две трети из которых - за последние годы.

В Украине в течение последних месяцев украинскую энергетику лихорадит из-за внедрения новой модели рынка, которую спешно и недостаточно проработанную внедрил парламент предыдущего созыва.

Об этом говорится в открытом письме Украинской ассоциации возобновляемой энергии (УАВЭ) в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за давления на производителей "зеленой" электроэнергии и инвесторов.

Как отмечается в обращении, сегодня на рынке создается искусственный дефицит средств, а за произведенную электроэнергию перед производителями не рассчитываются, и задолженность перед ними "уже превышает миллиардные суммы". В то же время регулятор - НКРЭКУ - не пересматривает тарифы, чтобы стабилизировать расчеты.

"Представители правительства и комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса говорят ультиматумами и обнародуют уже 15-ый вариант будущих изменений, которые существенно отличны между собой, что является очень странным", - говорится в тексте письма.

В Ассоциации отмечают, что большое количество игроков на рынке имеют кредиты в государственных банках, а также в Европейском банке реконструкции и развития.

"У государственных банков есть все возможности объявлять компании неплатежеспособными и забирать их имущество только из-за того, что органы центральной власти прямо нарушают данные ими ранее гарантии?" - спрашивают в УАВЭ.

Вместе с тем правительство не утверждает пятилетний план квот на строительство новой генерации.

"Однако Кабмин утверждает очередной миллиард гривен субсидий на выплаты шахтерам", - возмущаются в объединении.

"Господин Президент! Мы добросовестные налогоплательщики и сознательные граждане Украины. На что нас толкает эта брутальная атака власти? Текущая ситуация заставит производителей обращаться с судебными исками в юрисдикции Европейского Союза к Государству Украина в связи с нарушением условий, заключенных ранее контрактов, и условий Европейской энергетической хартии? Мы хотим развивать нашу общую страну, а не спорить с ее властью!" - говорится в письме.

Как напоминают в УАВЭ, общий объем поддержки сектора возобновляемой энергетики составляет около 5% от общего рынка электроэнергии.

"Наша сфера является абсолютно открытой, привлекая ежегодно тысячи новых участников и точно не является врагом Украинского Государства. Мы понимаем необходимость болезненных изменений и вынуждены идти на потерю миллионов долларов, вложенных в девелопмент новых проектов. Но мы никогда не согласимся на уничтожение сферы, которую создавали тяжелым трудом последние 11 лет в угоду финансово-промышленным группам, контролирующим традиционную энергетику и медиа", - подчеркивают в УАВЭ.

В письме напоминают, что за последние 11 лет в возобновляемую энергетику инвестировано около 10 миллиардов евро, две трети из которых - за последние годы. И если Украина не продолжит реформу энергетического сектора, не будет поддерживать развитие "зеленой" э/э и не сокращать долю атомной и угольной генерации, страна "не выберется из круга технически отсталых стран третьего мира". А проблемы экологии из-за работы изношенных АЭС и угольных ТЭС будут только накапливаться и загрязнять окружающую среду.

В Украинской ассоциации возобновляемой энергии призвали президента уделить лично внимание ситуации, которая сложилась в энергетической сфере.

"Просим о встрече и хотим, чтобы нас услышали", - подчеркивается в обращении.