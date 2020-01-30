"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти почти на 5%

Добыча газа увеличилась на 7,5% - до 1,2 миллиарда кубометров.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с 2018 годом на 4,7% - до 1,516 миллиона тонн, а добычу газа - на 7,5%, до 1,163 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании.

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"В 2019 году "Укрнафта" нарастила добычу нефти и конденсата и добычу природного газа. Среднесуточная добыча нефти и конденсата выросла на 4,6%, до 4,15 тысячи тонн/сутки по сравнению с показателем 2018 года - 3,97 тысячи тонн/сутки. Среднесуточная добыча газа также продемонстрировала увеличение с 2,96 миллиона м3/сутки до 3,18 миллиона м3/сутки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компании удалось достичь позитивных производственных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на действующем фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

Сообщается, что в компании продолжается проект по внедрению дистанционного мониторинга работы скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов. В 2019 году в систему добавлено 84 скважины, и сейчас система охватывает 196 скважин.

В целом за минувший год "Укрнафта" провела 7 операций гидроразрыва пласта, завершила капитальный ремонт (КРС) на 160 скважинах, провела 57 операций по интенсификации добычи и вывела из бездействия 121 скважину.

Благодаря этим мероприятиям компании удалось получить дополнительно 173,4 тысячи тонн нефти и конденсата и 138,1 миллиона кубометров природного газа.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с 2017 годом на 5% - до 1,448 миллиона тонн, а добычу газа сократила на 2,3% - до 1,082 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.