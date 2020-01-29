Зеркаль стала советником Коболева

В сферу деятельности Зеркаль будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах.

НАК «Нафтогаз Украины» назначил экс-заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль советником главы правления компании, говорится в сообщении пресс-службы НАК.

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«Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о «зимних пакетах» поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Нафтогазе» в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах. В частности, относительно захваченных Россией активов группы «Нафтогаз» в Крыму.

Елена Зеркаль обладает 25-летним опытом работы юристом в частном и государственном секторе (Министерстве иностранных дел Украины и Министерстве юстиции Украины). Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по вопросам сравнительного анализа украинского законодательства.

По информации пресс-службы, во время работы в Министерстве юстиции участвовала во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашениям между Украиной и ЕС о реадмиссии и об упрощении визового режима. Была представлена в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы.

В течение двух лет Зеркаль была вовлечена в работу украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года, а также в разъяснение рисков и противодействие строительству газопровода «Северный поток-2»

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Кабинет министров уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел.

28 ноября Зеркаль написала на имя премьер-министра Алексея Гончарука заявление об отставке по собственному желанию.

21 августа 2014 года Кабинет министров назначил Зеркаль заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Она представляла интересы Украины в международных судах при рассмотрении исков к России.