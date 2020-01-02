"Укртрансгаз" рассказал, с какими запасами газа Украина вошла в новый год

Запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора сократились на 13% - до 18,9 млрд куб. м. По состоянию на 31 декабря украинские газовые хранилища заполнены на 61%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября) сократились на 13% - до 18,93 млрд кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на 31 декабря запасы газа в ПХГ составляют 18,93 млрд куб. м, что на 36% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (13,89 млрд куб. м).

В частности, по данным компании, 31 декабря из хранилищ было отобрано 47,4 млн куб. м газа.

Отмечается, что украинские газовые хранилища заполнены на 61%.

Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор голубого топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.