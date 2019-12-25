В РФ рассчитывают на помощь Евросоюза в ситуации с "Северным потоком-2"

После введения американских санкций против российского газопровода Москва ждет поддержки со стороны ЕС.

Россия рассчитывает, что в сотрудничестве с Евросоюзом удастся найти компромисс в ситуации с газопроводом "Северный поток-2", который попал под американские санкции.

Об этом в среду, 25 декабря, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, пишет DW.

"Наверное давление (относительно "Северного потока-2") будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны с учетом позиции ключевых стран Европейского Союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне", - заявил Козак.

Он заверил, что российский газопровод является в первую очередь экономическим проектом.

"Все понимают, что это экономический проект, что с учетом решений по Украине мы привлечем все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа", - утверждает российский вице-премьер.

По его словам, "экономический интерес пробьет дорогу", потому что российский газ на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США.

"Уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс. Точно таким же образом, как, казалось бы неразрешимый конфликт с Украиной, а он развязан. Таким же образом решение и здесь", - заверил Козак.

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Как сообщалось, ранее Европейский Союз выступил против введенных США санкций в отношении компаний, привлеченных к строительству "Северного потока-2".

"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, которые ведут законный бизнес", - заявил представитель Еврокомиссии.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попали суда, что занимаются прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены.

Россия пообещала ответить на эти санкции. После того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству "Северного потока-2" предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановила его укладку, а после консультаций с юристами покинула место работ. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить работы.