Коболев назвал стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
Оценочная стоимость газотранспортной системы Украины составляет около 34,5 млрд грн при условии отсутствия транзита через территорию Украины с 2020 года.
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Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на конференции, посвящённой отделению ГТС.
«Тут (на слайде - УНИАН) мы приводим оценочную стоимость госимущества (ГТС Украины - УНИАН), которое было оценено независимым, лицензированным, профессиональным оценщиком - международной компанией из «большой четверки». К большому удивлению, почему-то нет цифры в 300 млрд долл., даже нет цифры в 30 млрд долл., а есть цифра 34 млрд грн», - сказал Коболев.
Он отметил, что эта стоимость была определена доходным методом, то есть это оценка того экономического эффекта, который может принести собственнику ГТС, учитывая базовое допущение о функционировании ГТС в ближайшем будущем.
«Главным допущением, которое сделало эту цифру настолько меньше того, о чем так любят говорить некоторые политики, - это отсутствие транзитного контракта с «Газпромом», а также их заявления и намерения не продолжать транспортировать газ через Украину», - сказал глава «Нафтогаза».
«Это та цифра, которая более-менее отображает реальную стоимость ГТС, если ее не будут использовать в транзитном режиме, но будут использовать в режиме транспортировки газа потребителям», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году Кабинет министров принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».
С 1 января 2020 года «Оператор ГТС Украины» будет отделен от группы НАК «Нафтогаз Украины» в рамках анбандлинга и передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.