Коболев назвал стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

По его словам, без транзитного контракта оценочная стоимость газотранспортной системы Украины составляет 34,5 млрд грн.

Оценочная стоимость газотранспортной системы Украины составляет около 34,5 млрд грн при условии отсутствия транзита через территорию Украины с 2020 года.

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Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на конференции, посвящённой отделению ГТС.

«Тут (на слайде - УНИАН) мы приводим оценочную стоимость госимущества (ГТС Украины - УНИАН), которое было оценено независимым, лицензированным, профессиональным оценщиком - международной компанией из «большой четверки». К большому удивлению, почему-то нет цифры в 300 млрд долл., даже нет цифры в 30 млрд долл., а есть цифра 34 млрд грн», - сказал Коболев.

Он отметил, что эта стоимость была определена доходным методом, то есть это оценка того экономического эффекта, который может принести собственнику ГТС, учитывая базовое допущение о функционировании ГТС в ближайшем будущем.

«Главным допущением, которое сделало эту цифру настолько меньше того, о чем так любят говорить некоторые политики, - это отсутствие транзитного контракта с «Газпромом», а также их заявления и намерения не продолжать транспортировать газ через Украину», - сказал глава «Нафтогаза».

«Это та цифра, которая более-менее отображает реальную стоимость ГТС, если ее не будут использовать в транзитном режиме, но будут использовать в режиме транспортировки газа потребителям», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Кабинет министров принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

С 1 января 2020 года «Оператор ГТС Украины» будет отделен от группы НАК «Нафтогаз Украины» в рамках анбандлинга и передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.