Кабмин отменил субсидирование потерь в электросетях

9 декабря Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах (ПСО) на рынке электроэнергии.

Правительство отменило субсидирование потерь в электрических сетях для стабилизации рынка возобновляемой энергетики на 2020 год, поскольку в следующем году ожидается дефицит выплат инвесторам по «зеленому тарифу».

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Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Отмечается, что соответствующее постановление «О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» правительство приняло 9 декабря.

«Данная инициатива имеет наибольший положительный финансовый эффект для госпредприятия «Гарантированный покупатель» и является ключевым элементом стабилизации рынка возобновляемой энергетики на 2020 год», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что субсидирование потерь электроэнергии в сетях привело к тому, что фактически на рынке отсутствуют стимулы к модернизации сетей и, соответственно, к уменьшению потерь.

«Отмена субсидирования приведет к уменьшению расходов ГП "Гарантированный покупатель", а соответственно - к получению больше средств для компенсации разницы в тарифе для населения, и будет стимулировать уменьшение потерь в электрических сетях», – отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах (ПСО) на рынке электроэнергии, которыми запретил Оператору системы передачи, операторам систем распределения и гарантированному покупателю покрывать объемы электроэнергии для технологических потерь по регулируемой цене, в рамках механизма ПСО с 1 января эти субъекты будут покупать ресурс на свободном рынке.

По информации министерства, в следующем году потребителям необходимо будет заплатить за возобновляемую энергетику более 42 млрд грн, дефицит при этом составит около 16 млрд грн.