Кабмин установил нормы для горячего водоснабжения

Горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов.

Кабинет министров Украины утвердил правила предоставления услуги горячего водоснабжения, а также типовые договоры.

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Об этом сообщается на сайте правительства.

"Мы определили требования к качеству самой услуги - поставка горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения - иметь право на пересчет стоимости", - цитирует пресс-служба слова премьер-министра Алексея Гончарук.

Отмечается, что горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Также определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. Также правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей. Предусмотрено, что исполнитель услуги обеспечивает ее поставки с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления. Определены и порядок учета воды, обслуживание счетчиков и передачи их показателей. Нормировано снятие контрольных показателей с приборов учета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 15 ноября принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560", которым устанавливались предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

По словам Гончарука, это решение никак не повлияет на реальную цену теплоснабжения для граждан.

26 июня 2019 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.