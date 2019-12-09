Импортный газ для Украины за месяц подешевел на 12 долларов

В октябре средняя цена импортного газа в Украине составляла около 199,51 доллара за 1 тысячу кубометров.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2019 года составила 177,38 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 11% меньше, чем в октябре 2019 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2019 года, которая составляет 4276,7 гривни, или 177,38 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года средняя цена импортного газа в Украине составила 199,51 доллара за 1 тысячу кубометров.