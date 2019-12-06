НКРЭКУ требует от облгазов прекратить "дописывать" счета в платежках

Регулятор отмечает, что операторы ГРС не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), требует от операторов газораспределительных сетей (облгазов), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, прекратить начислять потребителям дополнительные объемы газа за приведение к стандартным условиям.

Читайте такжеНацкомиссия одобрила повышение тарифов на распределение газа для облгазов

Об этом говорится в заявлении регулятора.

"Операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что облгазы используют температурные коэффициенты корректировки показаний счетчиков природного газа для бытовых потребителей неправомерно.

"Регулятор публично обращается к операторам ГРС с требованием придерживаться в своей деятельности действующего законодательства и цивилизованных правил работы на рынке природного газа", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса. В конце ноября 2018 года НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь 2018 года осуществили доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

По результатам проверки НКРЭКУ уже накладывала максимальный штраф на операторов ГРС и обязывала все компании провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления и прекратить их проводить.

В ответ на это компании заявляли, что не согласны с результатами проверки и будут оспаривать их в судебном порядке.