"Отказываются от своих планов": эксперт объяснил, как Украина усложнила жизнь "Газпрому" по всему миру

Как отметил эксперт, "Нафтогаз" не собирается отказываться от любых исков, тем больше результативных, которые обязывают "Газпром" выплатить немалые суммы.

НАК "Нафтогаз Украины" многомиллиардными исками сильно усложнил жизнь российскому "Газпрому", однако РФ не намерена возвращать деньги, чтобы "сохранить лицо".

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Об этом заявил эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Геннадий Рябцев, комментируя предложение России продлить транзит газа через территорию Украины в обмен на отказ от судебных претензий, передает «Обозреватель».

Как отметил эксперт, "Нафтогаз" не собирается отказываться от любых исков, тем более результативных, которые обязывают "Газпром" выплатить немалые суммы.

"Стоит отдать должное, относительно судебных исков они очень осложнили жизнь "Газпрому" по всему миру, потому что даже для того, чтобы выпустить облигации и затем получить соответствующие средства, у него время от времени возникают проблемы. Мы знаем, что "Газпром" отказывается от некоторых планов из-за того, что могут быть применены санкции по принудительной выплате долга, который предназначен согласно решению Стокгольмского арбитража", – заявил он.

По словам Рябцева, иски к российской монополии штампуются и юридическая фирма, нанятая "Нафтогазом", отрабатывает свои средства.

"К сожалению, пока что это только расходы украинской стороны и "Нафтогаза", поскольку никаких выплат с российской стороны не было. У меня большое сомнение, что "Газпром" выплатит какую-то сумму, даже ту, которая определена известным решением на 2,5 млрд долларов. Это означает потерять лицо, особенно с учетом того, что мы говорим "Газпром" и думаем про Путина, говорим Путин – думаем о "Газпром", – резюмировал эксперт.